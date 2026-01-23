Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeikräfte stellen gestohlenen Mercedes sicher

Grevenbroich (ots)

Auf Grund von Bezügen in den Rhein-Kreis Neuss teilen wir eine Pressemitteilung der Polizei Rhein-Erft Kreis.

Hier geht es zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6202782

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell