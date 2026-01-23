PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260123-2: Polizeikräfte stellen gestohlene Mercedes sicher

Pulheim (ots)

Geschädigte versteckte GPS-Sender im Auto

In der Nacht zu Donnerstag (22. Januar) entwendeten Unbekannte einen Mercedes aus Pulheim-Sinnersdorf. Über einen GPS-Tracker lokalisierte der Geschädigte sein Fahrzeug. Polizeikräfte stellten den Wagen wenig später sicher. Die Ermittlungen nach dem oder den Tatverdächtigen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 21 bereits aufgenommen. Hinweise nehmen die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut erste Erkenntnissen entwendeten die Täter den AMG gegen 2.45 Uhr in Bereich zwischen den Straßen "Am Zehnthof" und "Am Escher Weg". Ein Nachbar machte den Geschädigten auf den Diebstahl aufmerksam und konnte auch die Tatzeit genauer eingrenzen. Weil der Geschädigte einen GPS-Tracker in seinem Fahrzeug verbaut hatte, war er in der Lage der Polizei beim Notruf den angezeigten Aufenthaltsort mitzuteilen.

Kräften der Polizei des Rhein-Kreis-Neuss gelang es wenig später das Fahrzeug in Grevenbroich sicherzustellen. Mittlerweile waren fremde Kennzeichen an dem Wagen angebracht. Die Spurensicherung am Fahrzeug übernahmen Expertinnen und Experten der Kriminalpolizei. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 13:37

    POL-REK: 260123-1: Zeugensuche nach Diebstahl aus Wohnung

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der sich am Donnerstag (22. Januar) in Hürth als Handwerker ausgegeben und Bargeld aus einer Wohnung entwendet haben soll. Der Täter sei etwa 30 Jahre alt, 165 bis 175 Zentimeter groß sowie kräftig und habe ein rundes Gesicht. Zur Tatzeit habe er eine blaue Latzhose getragen sowie eine blaue Kappe. Die Ermittlerinnen und ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:31

    POL-REK: 260122-2: Autofahrer zeigte falschen Führerschein bei Polizeikontrolle vor

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Blutprobe angeordnet Polizeikräfte haben am Mittwoch (21. Januar) einen Autofahrer in Frechen angehalten, der versucht hat sich mit dem Führerschein eines anderen Mannes auszuweisen. Nun muss er sich in einem Verfahren verantworten. Gegen 16 Uhr bemerkten Polizeikräfte einen Autofahrer (38) auf der Luxemburger Straße in Hürth und folgten ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:27

    POL-REK: 260122-1: Einbrecher zerstörten Balkontüren - Zeugensuche

    Pulheim, Hürth (ots) - Geschädigte während Einbruchversuch in Wohnung Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern die am Mittwochnachmittag (21. Januar) in Hürth in einen Wohnung eingebrochen sind. Bei einer Wohnung in Pulheim blieb es beim Versuch, da die Täter von einer Anwohnerin entdeckt wurden. In Pulheim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren