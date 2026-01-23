Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260123-2: Polizeikräfte stellen gestohlene Mercedes sicher

Pulheim (ots)

Geschädigte versteckte GPS-Sender im Auto

In der Nacht zu Donnerstag (22. Januar) entwendeten Unbekannte einen Mercedes aus Pulheim-Sinnersdorf. Über einen GPS-Tracker lokalisierte der Geschädigte sein Fahrzeug. Polizeikräfte stellten den Wagen wenig später sicher. Die Ermittlungen nach dem oder den Tatverdächtigen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 21 bereits aufgenommen. Hinweise nehmen die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut erste Erkenntnissen entwendeten die Täter den AMG gegen 2.45 Uhr in Bereich zwischen den Straßen "Am Zehnthof" und "Am Escher Weg". Ein Nachbar machte den Geschädigten auf den Diebstahl aufmerksam und konnte auch die Tatzeit genauer eingrenzen. Weil der Geschädigte einen GPS-Tracker in seinem Fahrzeug verbaut hatte, war er in der Lage der Polizei beim Notruf den angezeigten Aufenthaltsort mitzuteilen.

Kräften der Polizei des Rhein-Kreis-Neuss gelang es wenig später das Fahrzeug in Grevenbroich sicherzustellen. Mittlerweile waren fremde Kennzeichen an dem Wagen angebracht. Die Spurensicherung am Fahrzeug übernahmen Expertinnen und Experten der Kriminalpolizei. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell