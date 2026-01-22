PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260122-1: Einbrecher zerstörten Balkontüren - Zeugensuche

Pulheim, Hürth (ots)

Geschädigte während Einbruchversuch in Wohnung

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern die am Mittwochnachmittag (21. Januar) in Hürth in einen Wohnung eingebrochen sind. Bei einer Wohnung in Pulheim blieb es beim Versuch, da die Täter von einer Anwohnerin entdeckt wurden.

In Pulheim berichtete die Geschädigte, dass sie gegen 18 Uhr gehört habe wie Glas in ihrer Wohnung an der "Von-Humboldt-Straße" splitterte. Als sie im Wohnzimmer nachgesehen habe, stellte sie die Beschädigung an ihrer Balkontüre fest. Sie alarmierte unverzüglich die Polizei. Streifenteams fahndeten nach der flüchtigen Person und dokumentierten anschließend die Spuren und Aussagen der Geschädigten für eine Strafanzeige.

In Hürth gelang es den Tätern durch das Aufstemmen einer Balkontür zwischen 15.30 Uhr und 19.15 Uhr in Wohnräume an der Heinrich-Hoerle-Straße einzusteigen. Hier durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Bei ihrer Rückkehr stellten die Bewohner den Einbruch vor Betreten der Wohnung fest und wählten den Notruf der Polizei. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Objekt nach möglichen Tatverdächtigen. Auch hier hielten sie die Aussagen der Geschädigten für ein Anzeige fest.

In beiden Fällen sicherten Spezialisten der Kriminalpolizei Spuren am Tatort. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen telefonische unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

