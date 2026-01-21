PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260121-3: Hochwertiges Auto gestohlen - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Täter schlugen Autoscheibe ein und versetzten zunächst anderes Fahrzeug

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die am Dienstag (20. Januar) in Pulheim einen hochwertigen weißen Mercedes entwendet haben sollen. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der Mercedes auf der Einfahrt eines Hauses an der Raiffeisenstraße gestanden haben. Zwischen 00.30 Uhr und 8.30 Uhr sollen Unbekannte zunächst an einem dahinterstehenden Auto eine Scheibe eingeschlagen und dieses dann versetzt haben. Im Anschluss sollen sie das SUV dann entwendet haben. Polizeikräfte fertigten eine Strafanzeige und schrieben das Fahrzeug zur Fahndung aus. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

