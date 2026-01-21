Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260121-1: Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Traktor verstorben

Kerpen (ots)

Verkehrsunfallaufnahme Team sicherte Spuren

Bei einem Verkehrsunfall in Kerpen-Bergerhause ist am Mittwochmorgen (21. Januar) eine Autofahrerin (36) nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort verstarb. Ersthelfer, Rettungskräfte und ein Notarzt kämpften um das Leben der Frau. Polizeikräfte sperrten die Unfallörtlichkeit bis etwa 12 Uhr weiträumig ab.

Laut ersten Erkenntnissen fuhr die 36-Jährige gegen 7.45 Uhr mit ihrem Kia auf der Dürener Straße in Fahrtrichtung Manheimer-Ring. Aus bislang ungeklärter Ursache soll sie in Höhe der Hausnummer 214 auf die linke Spur in den Gegenverkehr geraten sein und frontal mit einem entgegenkommenden Traktor zusammengestoßen sein. Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten umgehend den Notruf.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit zwischen dem Manheimer Ring und der Kunibertusstraße komplett ab. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Rhein-Kreis-Neuss unterstützte bei der Sicherung der Spuren. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursachen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)

