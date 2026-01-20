Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260120-3: Polizeikräfte stoppten Einbrecher in Randkanal

Pulheim (ots)

Zeugen riefen die Polizei

Polizeikräfte haben am Montagabend (19. Januar) in Pulheim-Brauweiler zwei mutmaßliche Einbrecher (24, 26) in einem Randkanal gestellt und vorläufig festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht in ein Firmengebäude eingebrochen zu sein.

Gegen 22 Uhr haben Zeugen beobachtet, wie zwei Männer versucht haben sollen einen schweren Gegenstand durch den Garten eines Firmengeländes an der Lise-Meitner-Straße zu tragen. Aufgrund des verdächtigen Verhaltens wählten die aufmerksamen Beobachter den Notruf.

Die alarmierten Polizeikräfte trafen wenig später am Tatort ein. Die zwei Verdächtigen versuchten durch den mehrere Meter tiefen Randkanal, in dem zu diesem Zeitpunkt nur wenig Wasser lief, zu fliehen. Die Einsatzkräfte stellten sie nach wenigen Metern. Ebenfalls in dem Kanal fanden die Polizistinnen und Polizisten auch einen Safe. Bei der Absuche am Tatort stellten sie zudem ein eingeschlagenes Fenster und mehrere durchwühlte Räumen in einer Betriebsanlage fest. Die kontaktierten Betriebseigentümer identifizierten den mittlerweile sichergestellten Safe als ihr Eigentum.

Die Polizeikräfte nahmen die nunmehr Beschuldigten vorläufig fest und brachten sie zu einer Polizeiwache. Sie müssen sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell