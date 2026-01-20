PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260120-3: Polizeikräfte stoppten Einbrecher in Randkanal

Pulheim (ots)

Zeugen riefen die Polizei

Polizeikräfte haben am Montagabend (19. Januar) in Pulheim-Brauweiler zwei mutmaßliche Einbrecher (24, 26) in einem Randkanal gestellt und vorläufig festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht in ein Firmengebäude eingebrochen zu sein.

Gegen 22 Uhr haben Zeugen beobachtet, wie zwei Männer versucht haben sollen einen schweren Gegenstand durch den Garten eines Firmengeländes an der Lise-Meitner-Straße zu tragen. Aufgrund des verdächtigen Verhaltens wählten die aufmerksamen Beobachter den Notruf.

Die alarmierten Polizeikräfte trafen wenig später am Tatort ein. Die zwei Verdächtigen versuchten durch den mehrere Meter tiefen Randkanal, in dem zu diesem Zeitpunkt nur wenig Wasser lief, zu fliehen. Die Einsatzkräfte stellten sie nach wenigen Metern. Ebenfalls in dem Kanal fanden die Polizistinnen und Polizisten auch einen Safe. Bei der Absuche am Tatort stellten sie zudem ein eingeschlagenes Fenster und mehrere durchwühlte Räumen in einer Betriebsanlage fest. Die kontaktierten Betriebseigentümer identifizierten den mittlerweile sichergestellten Safe als ihr Eigentum.

Die Polizeikräfte nahmen die nunmehr Beschuldigten vorläufig fest und brachten sie zu einer Polizeiwache. Sie müssen sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 14:45

    POL-REK: 260120-2: VW-Fahrer vor Polizeikontrolle geflüchtet

    Brühl (ots) - Zeugen gesucht Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Golffahrer, der am Montagmittag (19. Januar) vor einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Brühl geflüchtet sein soll. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Gegen 14.15 Uhr beabsichtigte ein ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:44

    POL-REK: 260120-1: Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Pulheim (ots) - Ermittlungen dauern an Bei einem Verkehrsunfall am Montag (19. Januar) in Pulheim ist eine 13-Jährige leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um das Mädchen. Laut ersten Erkenntnissen bog der Autofahrer (29) gegen 7.30 Uhr von der Straße "Paul-Decker-Platz" nach links auf die Steinstraße ab. Aus bislang ungeklärtem Grund fuhr er wenige Meter danach auf der Steinstraße in Höhe einer ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:13

    POL-REK: 260119-2: Polizeikräfte stellten Kabeldieb am Tatort

    Brühl (ots) - Beschuldigter mit Haftbefehl an Justiz übergeben Polizeikräfte haben in der Nacht zu Montag (19. Januar) in Brühl einen mutmaßlichen Kabeldieb (38) am Tatort gestellt. Weil der Tatverdächtige mit einem offenen Haftbefehl gesucht wurde, nahmen die Beamtinnen und Beamten den Mann fest und überstellten ihn an eine Justizvollzugsanstalt. Gegen 2.20 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma über den Notruf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren