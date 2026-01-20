PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260120-2: VW-Fahrer vor Polizeikontrolle geflüchtet

Brühl (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Golffahrer, der am Montagmittag (19. Januar) vor einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Brühl geflüchtet sein soll. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 14.15 Uhr beabsichtigte ein Polizist einen Golf-Fahrer auf der Berzdorfer Straße zu kontrollieren. Der Mann ignorierte die Anhaltezeichen und beschleunigte seinen Wagen zunächst, bliebt aber dann stehen. Der Polizist stieg aus, um den Mann zu kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte seinen VW erneut. Der Beamte stieg zurück in den Streifenwagen und folgte dem nunmehr Verdächtigen über die Immendorfer Straße, die Kölnstraße, die Bremerstraße und die Hamburgerstraße. Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants fand der Polizist schließlich den Golf mit laufendem Motor vor. Ein aufmerksamer Zeuge teilte dem Beamten mit, dass der Fahrer davongelaufen, in eine wartende A-Klasse zugestiegen und damit geflüchtet sei.

Hinzugerufene Beamten schauten sich den Golf an. Dabei stellten sie im Innenraum einen starken Marihuanageruch sowie zwei Mobiltelefone, eine Geldbörse, eine Tasche und den Autoschlüssel fest. Die Einsatzkräfte stellten die Gegenstände sowie den Golf sicher und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

