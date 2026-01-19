Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260119-1: Autofahrer und Begleiter nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Auto sichergestellt

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag (17. Januar) in Wesseling fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach zwei 20 bis 30 Jahre alten Männern mit dunklen Haaren. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und zu Fuß vom Unfallort geflüchtet sein. Der Fahrer soll einen Schnurrbart haben und einen sportlichen Hoodie getragen haben. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war der Fahrer (58) eines BMW mit seiner Beifahrerin (57) gegen 22 Uhr auf der Eichholzerstraße in Richtung Keldenicher Straße unterwegs. An der Kreuzung der Pützstraße und Schulstraße sei der Fahrer eines blauen VW mit ausgeschaltetem Licht aus bislang ungeklärtem Grund gegen den BMW gestoßen. Dabei kollidierten die Autos mit einer Hauswand und kamen dort zum Stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer des Golfs seien aus der Beifahrertür geklettert und über die Schulstraße in Richtung Oberdorfstraße davongelaufen.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zu dem Unfallort und fahndeten nach Verdächtigen. Sie nahmen den Verkehrsunfall auf, stellten den VW sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Autos ab. (sc)

