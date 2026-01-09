PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Fußballfan überfallen - Opfer meldet sich bei der Polizei

Kaiserslautern

Nach dem Überfall auf einen Fußballfan in Kaiserslautern (wir berichteten: https://s.rlp.de/Flc2QkX) hat sich nun ein Mann aus Frankenthal bei der Polizei gemeldet. Aufgrund der Berichterstattung und der Verbreitung des Falls in den Sozialen Medien erkannte sich der 37-Jährige als das gesuchte Opfer wieder.

Mutmaßliche Anhänger der SG Dynamo Dresden raubten ihm nach einem Fußballspiel im Dezember in Kaiserslautern einen Fanschal. Noch bevor die Polizei eintraf, verließ der Betroffene den Tatort.

Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung durch die Veröffentlichung des Fahndungsaufrufs und das Teilen der Meldung in den sozialen Netzwerken. Der Aufruf kann wieder gelöscht werden. Die Ermittlungen zu den Umständen des Raubdeliktes dauern an. |erf

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

