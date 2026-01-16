Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260116-1: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bergheim (ots)

Sportparkstraße bis etwa 17 Uhr gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (15. Januar) in Bergheim ist ein Autofahrer (60) schwer verletzt und ein weiterer VW-Fahrer (64) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen war der Fahrer des silbernen VW gegen 15.20 Uhr auf der Sportparkstraße in Richtung Sportplatz unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung Lechenicher Straße. Aus bislang ungeklärtem Grund sei der 64-Jährige auf die Gegenfahrbahn gelangt und mit der Fahrerseite des entgegenkommenden Autos des 60-Jährigen kollidiert. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die Unfallbeteiligten die Verletzungen zu.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Verkehrsunfall auf und dokumentierten die Spuren. Zudem fertigten die Beamtinnen eine Verkehrsunfallanzeige. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Autos ab. Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

