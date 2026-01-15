Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260115-2: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger

Brühl (ots)

Rettungskräfte versorgen Leichtverletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Brühl ist am Mittwoch (14. Januar) ein Fußgänger (20) von einem Auto eines 37-Jährigen erfasst und leicht verletzt worden. Rettungskräfte behandelten den Verletzte vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen soll der der 37-Jährige gegen 17.30 Uhr auf der Römerstraße gefahren sein, als zeitgleich der Fußgänger an der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 20-Jährige zu Boden gestürzt sei und sich leicht verletzte. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen Hinweisen nach, wonach der Fußgänger an der Kreuzung die Fahrbahn bei Rotlicht überquert haben könnte.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (hw/bz)

