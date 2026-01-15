Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260115-1: Fahndung nach Einbrechern

Erftstadt, Wesseling (ots)

Täter hebelten Fenster und Türen auf und schlugen Scheibe ein

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Mittwoch (14. Januar) in Erftstadt-Lechenich und Wesseling-Keldenich in Häuser eingebrochen sind. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen um weitere Hinweise.

Laut ersten Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr die Scheibe eines Einfamilienhauses im Bereich der Straße "An der Elsmaar" (Wesseling) ein. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Nachdem eine Bewohnerin bei ihrer Rückkehr die Scherben des beschädigten Fensters im Hausflur fand, verständigte sie die Polizei.

Über die Terrassentür eines Hauses am Kölner Ring (Erftstadt) verschafften sich Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr Zugang. Hier gelang es den Tätern Gold zu erbeuten und zu flüchten.

In beiden Fällen sicherten Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte Spuren nachdem Streifenteams die Aussagen von Zeugen und Geschädigten festhielten und Anzeigen fertigten.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-krei@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell