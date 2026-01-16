Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260116-2: Polizisten stellten mehrere Kilogramm Marihuana sicher

Elsdorf (ots)

Zeuge gab entscheidenden Hinweis

Polizisten haben am Mittwoch (14. Januar) ein Haus in Elsdorf durchsucht und eine größere Menge Cannabis sichergestellt.

Gegen 9 Uhr stellte ein Gerichtsvollzieher bei der Durchsetzung eines Beschlusses mehrere Cannabispflanzen in einem Haus in Widdendorf fest und rief die Polizei. Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zu dem genannten Objekt und nahmen den Sachverhalt auf.

Dabei stellten sie fest, dass ein Mann aus dem Haus geflüchtet war. Polizistinnen und Polizisten nahmen umgehend die Fahndung auf. Kriminalbeamtinnen und -beamte durchsuchten nach einem richterlichen Beschluss das Gebäude. Dabei stellten sie mehrere Kilogramm gebrauchsfertiges Marihuana sowie Pflanzen und Stecklinge in einer niedrigen dreistelligen Anzahl sowie Anbauzubehör sicher. In den späten Abendstunden gaben die Einsatzkräfte das Haus wieder frei. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell