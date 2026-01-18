POL-REK: 260117-1: Autofahrt endet im Vorgarten
Balkhausen (ots)
Ein 16jähriger Jugendlicher verliert die Kontrolle über seinen PKW und fährt in einen Vorgarten.
Der junge Autofahrer befuhr mit dem PKW seiner Eltern am Samstagmorgen (17.Januar) gegen 06.00 Uhr in Balkhausen die Matthias-Werner-Straße und bog nach rechts auf den Gücherweg ab. Auf Höhe des Gücherwegs 2 verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und durchbrach den Grundstückszaun des dortigen Hauses. Im Vorgarten kam das Auto zum Stehen.
Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hat sich den PKW ohne Kenntnis der Eltern ausgeliehen. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.
Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Verkehrsunfallanzeige gefertigt.
Beamte des Verkehrskommissariats übernehmen die weiteren Ermittlungen. (la)
