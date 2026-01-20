Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260120-1: Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Ermittlungen dauern an

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (19. Januar) in Pulheim ist eine 13-Jährige leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um das Mädchen.

Laut ersten Erkenntnissen bog der Autofahrer (29) gegen 7.30 Uhr von der Straße "Paul-Decker-Platz" nach links auf die Steinstraße ab. Aus bislang ungeklärtem Grund fuhr er wenige Meter danach auf der Steinstraße in Höhe einer Ampel gegen die 13-Jährige, die beabsichtigt habe die Steinstraße zu überqueren. Sie sei gestürzt und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu. Der 29-Jährige sei ausgestiegen und habe Erste Hilfe geleistet.

Alarmierte Polizeikräfte fuhren zum Unfallort, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell