Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260119-2: Polizeikräfte stellten Kabeldieb am Tatort

Brühl (ots)

Beschuldigter mit Haftbefehl an Justiz übergeben

Polizeikräfte haben in der Nacht zu Montag (19. Januar) in Brühl einen mutmaßlichen Kabeldieb (38) am Tatort gestellt. Weil der Tatverdächtige mit einem offenen Haftbefehl gesucht wurde, nahmen die Beamtinnen und Beamten den Mann fest und überstellten ihn an eine Justizvollzugsanstalt.

Gegen 2.20 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma über den Notruf der Polizei, dass eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge an der Lise-Meitner-Straße signalisiert, dass ein Ladekabel durchtrennt worden sei. Alarmierte Polizeikräfte fuhren umgehend zum Tatort und stellte in unmittelbarer Nähe einen Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Polizistinnen und Polizisten in seinem Rucksack unter anderem Kabelreste und eine Kabelschere. Sie stellten die Tat- und Beweismittel sicher.

Bei der weiteren Überprüfung der Personalien des 38-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wird. Die Polizeikräfte nahmen den Mann mit zu einer Wache und überstellten ihn von dort an die Justiz.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdacht des Diebstahls aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell