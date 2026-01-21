Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260121-2: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit Flucht

Brühl (ots)

Unfallbeteiligter leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht derzeit nach dem Fahrer eines dunklen Mercedes, der an einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (20. Januar) in Brühl beteiligt gewesen sein soll, bei dem ein 57-Jähriger leicht verletzt wurde. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 22.20 Uhr sei der Fahrer einer Ape auf der Kölnstraße in Richtung Comesstraße gefahren. An der Kreuzung der Kaiserstraße sei er auf die Linksabbiegerspur gefahren. Auf Höhe der Hausnummer 107 sei ihm ein SUV entgegenkommen, der von seiner Spur abgekommen und ein Stück über die Spur des 57-Jährigen gefahren sei. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei er nach rechts ausgewichen. Dabei sei die Ape umgekippt. Der Autofahrer sei in Richtung Bergerstraße durch die Bahnunterführung davon gefahren. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Hinzugerufene Beamten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell