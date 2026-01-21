PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Tiefstehende Sonne - so vermindern Sie die Gefahr beim Autofahren

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Immer wieder kommt es zu Unfällen, bei denen die tiefstehende Sonne eine wesentliche Rolle spielt. Insbesondere zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kann es zu starken Blendungen kommen. Schon wenige Sekunden eingeschränkter Sicht reichen aus, um einen Unfall auszulösen.

Folgende Tipps können hilfreich sein:

Reduzieren sie die Geschwindigkeit bei Blendungen deutlich. Vergrößern Sie den Abstand zum Vorausfahrenden. Legen Sie sich eine Sonnenbrille im Auto bereit und sorgen Sie für eine saubere Windschutzscheibe - Schlieren auf der Scheibe verstärken die Blendwirkung.

Zudem sollten auch Fußgänger und Radfahrer bei tiefstehender Sonne besonders vorausschauend fahren. Gegenseitige Rücksichtnahme erhöht die Sicherheit auf den Straßen.

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
