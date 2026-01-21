PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Mann spricht Kinder an - Polizei bittet um Hinweise

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Mittwochmorgen (21.01., 10.10 Uhr) fiel ein augenscheinlich alkoholisierter Mann an einem Schulhof an der Langen Straße auf. Er sprach Kinder an. Im weiteren Verlauf des Gesprächs drohte er ihnen.

Lehrer griffen direkt ein. Der Mann verließ daraufhin den Schulhof.

Der Mann war zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank und hatte einen dunklen Bart. Er trug Mittwochvormittag eine blau-weiß-rote Mütze und eine olivgrüne Jacke.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugen. Hinweise zu dem beschriebenen Mann nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
