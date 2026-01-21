Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizist bei Einsatz an der Brockhäger Straße verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im Zuge einer Unterstützung eines Gerichtsvollziehers kam es am Dienstagmittag (20.01., ab 12.45 Uhr) zu einem Polizeieinsatz an der Brockhäger Straße in einem Wohnhaus.

Die Mitte 40-jährige Bewohnerin begegnete den Beamten unmittelbar aggressiv und schrie herum. Sie sperrte sich zunächst gegen die Räumung der Wohnung. Sie spuckte und schlug um sich. Dabei verletzte sie einen Polizeibeamten leicht.

Gegen die Gütersloherin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell