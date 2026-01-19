PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Eine Frau und ein Mann klauten im vergangenen November (19.11.) Kaffee aus einer Drogerie am Klingelbrink.

Fotos der beiden Tatverdächtigen sind jetzt zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden. Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/192104

Hinweise und Angaben zu den Personen auf den Bildern nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh

