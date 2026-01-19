Polizei Gütersloh

POL-GT: Kupferdiebe in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag (16.01., 17.30 Uhr) und Samstag (17.01., 05.30 Uhr) in eine Firma an der Daimlerstraße eingebrochen.

Die Täter stemmten einen Teil der Fassade auf, um in die Firma zu gelangen. Aus dieser entwendeten sie eine größere Menge Kupfer.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum an der Daimlerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

