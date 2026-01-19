PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: 45-Jähriger randaliert

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Samstagnachmittag (17.01., 16.30 Uhr) wurde die Polizei über einen Randalierer in der Holzheide informiert.

Es stellte sich heraus, dass ein 45-jähriger Bewohner einer kommunalen Einrichtung am Nachmittag unter anderem einen Feueralarm ausgelöst hatte sowie gegen Türen und Fenster geschlagen hatte. Zeugen berichteten, dass er zudem mit einem Messer hantierte. Der 45-Jährige sollte daraufhin durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Dagegen sperrte er sich und er versuchte, die Beamten zu schlagen und zu treten. Letztlich wurde er in das Gewahrsam gefahren.

Nach seiner Entlassung kam es um 19.55 Uhr erneut Meldungen, dass der 45-Jährige aufgebracht an seiner Wohnanschrift randalierte. Zeugen berichteten, dass er zwischenzeitlich Nachbarn mit einem Messer gedroht hatte. Im Zuge des zweiten Polizeieinsatzes wurde der Gütersloher in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

