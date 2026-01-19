PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: 03.10 Uhr in Rheda - Polizei verhindert Geldautomatenaufbruch

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mindestens zwei Geldautomatenaufbrecher flüchteten am frühen Montagmorgen (19.01., 03.10 Uhr) vor der Polizei.

Beamte der Polizei Gütersloh wurden im Rahmen der Streife auf Personen in der unmittelbaren Umgebung eines Geldautomatens an der Herzebrocker Straße aufmerksam. Sie flüchteten beim Erblicken des Streifenwagens.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass in die Waschanlage eingebrochen worden war, an welche der frei zugängliche Geldautomat angrenzt. Die Täter hatten sich bereits an der Rückseite des Automatens zu schaffen gemacht.

In Richtung Am Schmiedebusch flüchteten zwei dunkel gekleidete Personen.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Hinweise und Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

