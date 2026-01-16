Polizei Gütersloh

POL-GT: Auf der Warte - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Einbrecher haben sich im Tagesverlauf des Donnerstags (15.01., 14.00 - 19.50 Uhr) Zutritt in ein Wohnhaus an der Straße Auf der Warte verschafft. Der Tatort liegt zwischen dem Nordring und der Hans-Schmitz-Straße. Durch das Einschlagen eines rückwärtigen Fensters gelangten die Täter zunächst in die Wohnräume der Erdgeschosswohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend nahmen sich die Einbrecher in gleicher Weise auch die Wohnung im Obergeschoss vor. Zu möglichem Diebesgut konnten die Bewohner in beiden Fällen derzeitig keine Angaben machen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

