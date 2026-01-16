POL-GT: Mann nach Unfall in Rietberg verstorben

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - In der Nacht zu Donnerstag (15.01., 01.00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter aus einem Kiosk an der Straße Am Markt einen Zigarettenautomaten gestohlen. Der Kiosk ist videoüberwacht. Zu erkennen sind drei dunkel gekleidete Männer. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die ...

mehr