POL-GT: Mann nach Unfall in Rietberg verstorben

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Mittwochmorgen (14.01., 09.07 Uhr) kam es in Rietberg zu einem schweren Verkehrsunfall. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6196304 Ein 77-jähriger Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er noch am Mittwoch seinen schweren Verletzungen.

