POL-GT: Mann nach Unfall in Rietberg verstorben
Gütersloh (ots)
Rietberg (FK) - Mittwochmorgen (14.01., 09.07 Uhr) kam es in Rietberg zu einem schweren Verkehrsunfall. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6196304 Ein 77-jähriger Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er noch am Mittwoch seinen schweren Verletzungen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell