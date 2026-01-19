Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Spechtweg

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag (18.01., 07.30 Uhr - 18.50 Uhr) in ein Haus am Spechtweg eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach hebelten sie eine rückwärtige Tür auf und durchsuchten anschließend Schubladen und Schränke.

Angaben zu der Beute konnten noch nicht abschließend gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell