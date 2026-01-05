Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt drei Graffiti-Sprayer fest

Berlin - Prenzlauer Berg (ots)

Samstagabend nahm die Bundespolizei drei Männer vorläufig fest, nachdem diese zwei S-Bahn besprüht haben sollen.

Gegen 22 Uhr beobachteten zivil eingesetzte Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn mehrere Personen, die zwei S-Bahnen in der Zugbildungsanlage am Bahnhof Greifswalder Straße auf einer Fläche von ca. 30 Quadratmetern besprühten.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten zwei Männer beim Verlassen der Zugbildungsanlage stellen und nahmen beide vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden 15- und 18- jährigen Deutschen fanden die Beamtinnen und Beamten diverse Sprayer-Utensilien auf und stellten diese als Beweismittel sicher.

Einen dritten Beteiligten stellten die Beamtinnen und Beamten im örtlichen Stadtgebiet und nahmen den 17-jährigen Deutschen ebenfalls vorläufig fest.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs gegen die drei bisher nicht polizeilich in Erscheinung getretenen Deutschen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte die zwei Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten und entließen den 18-Jährigen anschließend von der Dienststelle.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell