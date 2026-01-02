Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bilanz der Bundespolizeidirektion Berlin zum Jahreswechsel

Berlin (ots)

Anlässlich der Veranstaltungen und Feierlichkeiten zum Jahreswechsel setzte die Bundespolizeidirektion Berlin über 800 Einsatzkräfte, unter anderem für die Überwachung der An- und Abreise von Veranstaltungsteilnehmerinnen und Veranstaltungsteilnehmern, ein.

Schwerpunktbereiche waren hierbei die Berliner Bahnhöfe Alexanderplatz, Berlin Hauptbahnhof, Warschauer Straße, Friedrichstraße, Gesundbrunnen und Bahnhof Zoologischer Garten. Durch die Bundespolizeidirektion Berlin wurde für den Zeitraum vom 31. Dezember 2025 bis zum 2. Februar 2026, täglich in der Zeit von 14:00 - 04:00 Uhr des Folgetages, eine Allgemeinverfügung zum Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen an ausgewählten Berliner S-Bahnhöfen erlassen.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 16 Verstöße gegen das Waffengesetz, sowie zehn Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz fest. Unter anderem konnten acht Schreckschusswaffen, sowie mehrfach nicht gekennzeichnete Pyrotechnik und Messer sichergestellt werden.

Die Bundespolizei leitete nach jetzigem Stand 20 Ordnungswidrigkeitenverfahren und 57 Strafverfahren ein. Überwiegend stellten die Einsatzkräfte darunter Verstöße gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz sowie Gewaltdelikte fest.

Im Zuge einer Widerstandshandlung verletzte sich ein Bundespolizist leicht, verblieb aber im Dienst.

