Polizei Gütersloh

POL-GT: 85-jährige Frau schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zeugen meldeten sich Samstagnachmittag (17.01., 16.18 Uhr) bei der Polizei. Sie hatten kurz zuvor eine auf dem Boden liegende Frau neben ihrem E-Bike in der Osszietzksystraße aufgefunden.

Die Gütersloherin wurde daraufhin in ein Krankenhaus gefahren. Die Ermittlungen zu der Unfallursache wurden durch die Polizei Gütersloh aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise zu weiteren Unfallbeteiligten.

Weitere Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell