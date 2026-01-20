POL-GT: Hausbrand an der Wilhelmstraße
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (20.01., 03.00 Uhr) brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelmstraße. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein Kiosk.
Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Bewohner des Hauses befanden sich zu dem Zeitpunkt bereits im Freien. Personen wurden nicht verletzt.
Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer im Erdgeschoss aus.
Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.
