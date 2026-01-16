Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Staatsschutz ermittelt nach politisch motivierter Aktion an Bronzeskulptur in der Hase - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am frühen Freitagnachmittag wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an der Bronzeskulptur "Fountain of Wishes" in der Hase gemeldet. Dort brachten bislang unbekannte Personen vermutlich am Freitagmorgen an der in der Hase installierten Skulptur mehrere Gegenstände an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Gesicht der Skulptur mit einem aufgeklebten Ausdruck überdeckt und zusätzlich ein aus Gips gefertigtes Imitat angebracht. Neben der Skulptur wurde ein bemaltes Transparent angebracht, das unter anderem ein militärisches Fahrzeug sowie eine männliche Person mit Gefechtshelm zeigt. Am Geländer der Brücke war zudem ein Schild befestigt, das mit einer schriftlichen Botschaft versehen war. Die Inhalte der Darstellungen und Texte nehmen Bezug auf eine Person des öffentlichen Lebens.

Zur Beseitigung der angebrachten Gegenstände wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die installierten Materialien wurden entfernt und zur weiteren Prüfung sichergestellt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie wegen politisch motivierter Beleidigungs-/Verleumdungsdelikte aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die am Freitagvormittag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Canakkale-Brücke gemacht haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder -3403 zu melden.

