Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: 18-Jährige bei Alleinunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf dem Fürstenauer Damm an der Einmündung Auf dem Orte zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die junge Frau gegen 7.40 Uhr mit ihrem Toyota die Kreisstraße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen Straßengraben und blieb letztlich auf der Seite liegen. Die junge Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeschlossen und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste der Fürstenauer Damm bis etwa 9 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück

