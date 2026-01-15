Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schölerberg: Teekanne während der Fahrt umgefallen - Crafterfahrer beschädigt ein halbes Dutzend Autos

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Weil eine Teekanne im Auto umfiel, müssen drei Autobesitzer nun zunächst auf ihren fahrbaren Untersatz verzichten. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge bei einem Unfall am Donnerstagmorgen im Stadtteil Schölerberg beschädigt. Ein 38-jähriger Teetrinker war gegen 7.15 Uhr auf der Straße An der Petersburg in Richtung stadtauswärts unterwegs, als er aufgrund der umgefallenen Kanne die Kontrolle über seinen Kleintransporter verlor und in eine Reihe parkender Fahrzeuge krachte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zu allem Überfluss besteht der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell