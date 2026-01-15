Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Fahrradeigentümer nach Unfall auf Parkstraße (Foto)

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag (16 Uhr) wurden zwei Fahrräder von einer 64-jährigen Autofahrerin beim Ausparken in der Parkstraße (Höhe Hnr. 31) beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf und sucht nun nach den Eigentümern der beschädigten Zweiräder.

1. Damenrad der Marke Invicta in grün 2. Trekkingrad der Marke Bocas in blau, weiß

Die Eigentümer werden gebeten sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter 0541/327-2515 zu melden.

