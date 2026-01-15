Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Brand einer Gartenlaube - Niemand verletzt

Osnabrück (ots)

Am späten Mittwochabend wurde der Polizei ein Brand einer Gartenlaube auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Von-Bodelschwingh-Straße gemeldet. Gegen 22:30 Uhr wurden von Anwohnern Rauch und Flammen gesichtet, woraufhin sie den Notruf alarmierten. Die Berufsfeuerwehr fand vor Ort eine in Vollbrand stehende Gartenlaube vor und zudem eine weitere Ausbreitung auf die benachbarte Laube. Die Löschkräfte konnten das Feuer bekämpfen und es kam Niemand zu schaden. Die Brandursache ist möglicherweise ein technischer Defekt eines Akkus. Nach ersten Schätzungen wird eine Schadenshöhe von etwa 20.000 Euro angenommen.

