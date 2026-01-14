Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Sassenberg: Nach umfangreicher Suche - Vermisste Seniorin wohlbehalten aufgefunden

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Meller Ortsteil Gesmold zu einer umfangreichen Suchaktion nach einer vermissten Seniorin. Die 75 Jahre alte Frau verließ gegen 14 Uhr ihr gewohntes Umfeld auf einem Campingplatz an der Nemdener Straße und ging in unbekannte Richtung davon. Zunächst suchten Angehörige eigenständig nach der Frau und überprüften bekannte Anlaufstellen. Da sie nicht zurückkehrte und die Nachforschungen ohne Ergebnis blieben, informierten die Angehörigen gegen 18.30 Uhr die Polizei. Aufgrund einer demenziellen Erkrankung bestand Anlass zur Sorge, auch wenn die Frau körperlich gut zu Fuß war. Nach Eingang der Vermisstenmeldung begannen umgehend polizeiliche Suchmaßnahmen. Der Schwerpunkt lag zunächst im Bereich des Campingplatzes, anschließend wurden angrenzende Ortschaften sowie bekannte Bezugspunkte in die Suche einbezogen. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen wurde ein Polizeihubschrauber zur Absuche des Geländes eingesetzt. Ergänzend kamen Suchhunde zum Einsatz, darunter ein Mantrailer sowie mehrere Fährtensuchhunde. Zudem beteiligten sich verschiedene Behörden und Organisationen mit Drohnen an der Suche aus der Luft. Kräfte der Feuerwehr unterstützten die Polizei bei der systematischen Absuche von Wald- und Freiflächen. Über KATWARN würde die Öffentlichkeit mit in die Suche einbezogen. Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung wurden überprüft, führten jedoch nicht zum Auffinden der Vermissten. Am Mittwochmorgen meldete die Polizei des Kreises Warendorf das Auffinden der Frau in Sassenberg (NRW). Sie war ansprechbar und befand sich in einem guten Zustand. Zu ihrem Aufenthaltsort in der Zwischenzeit liegen keine Erkenntnisse vor. Die Angehörigen wurden informiert und übernahmen die Abholung.

