POL-OS: Osnabrück: Serie von Wohnungstaten beschäftigt Ermittler - Polizei sucht Hinweise zu unbekannten Täterinnen

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Stadtgebiet von Osnabrück zu insgesamt drei Taten mit vergleichbarem Begehungsmuster. Betroffen waren Wohnungen an der Bremer Straße, der Natruper Straße sowie der Wersener Straße. In zwei Fällen blieb es beim Versuch, in einem Fall wurde ein Wohnungsraub vollendet.

Gegen 13 Uhr versuchten bislang unbekannte Täterinnen an der Bremer Straße (nahe Goldkampstraße) eine hölzerne Hauseingangstür aufzubrechen. Anschließend betraten zwei Frauen den Hausflur und kundschafteten das Gebäude aus. Ein 78-jähriger Hausbewohner sprach die Frauen an. Daraufhin versuchten diese, den Mann ohne Gewaltanwendung in seine Wohnung zu drängen. Es kam zu keinem Schaden, Diebesgut wurde nicht erlangt.

Gegen 16.45 Uhr, klingelten zwei unbekannte Frauen an der Wohnungstür einer lebensälteren Bewohnerin an der Natruper Straße (nahe Piesberger Straße). Nachdem geöffnet wurde, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt, indem sie das Opfer durch Schieben in die Wohnung zurückdrängten. Die Täterinnen hielten sich kurzzeitig in der Wohnung auf, wurden jedoch durch die Bewohnerin wieder hinausgedrängt. Auch hier wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet.

Gegen 17.30 Uhr kam es an der Wersener Straße (nahe Teichweg) zu einer vollendeten Tat. Zwei unbekannte Frauen gelangten unter einem Vorwand in die Wohnung einer 79-jährigen Geschädigten. Während sie die Frau in der Küche in ein Gespräch verwickelten, durchsuchte eine weitere, bislang unbekannte Person die übrigen Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck entwendet, die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gaben die Täterinnen bei allen Taten an, einen Schlüssel für eine Nachbarin abgeben zu wollen. In mindestens zwei Fällen gelangten sie durch Zurückdrängen der Bewohner in die Wohnungen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Die beiden Haupttäterinnen werden wie folgt beschrieben: Eine Frau soll etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm groß und korpulent sein. Sie trug einen auberginefarbenen Mantel, Winterschuhe beziehungsweise Halbstiefel sowie einen auffälligen, dicken Schal. Die Frau hatte kinnlange braune Haare. Die zweite Frau wird auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt und soll circa 170 cm groß sein. Sie hatte schulterlange schwarze Haare, trug eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe sowie eine blaue Jeans mit einem Loch auf Kniehöhe. Zudem wird von einer dritten, bislang unbekannten Person ausgegangen, die mutmaßlich mit dem Durchsuchen der Wohnungen beauftragt war.

Die Polizei aus Osnabrück hat Ermittlungen wegen versuchten und vollendeten Wohnungsraub aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zeugen, die am Freitagnachmittag verdächtige Personen oder Situationen im Bereich der genannten Straßen beobachtet haben oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3303 oder -2215 bei der Polizei zu melden.

