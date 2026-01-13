Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schölerberg: Ohne Führerschein - Auto und Kennzeichen gestohlen - Verfolgungsfahrt endet mit drei Festnahmen und Drogenfunden

Am Dienstagvormittag (09.20 Uhr) wurde der Leitstelle der Polizei Osnabrück ein Mercedes im Bereich des Osnabrücker Zoos gemeldet, dessen Insassen zuvor Betäubungsmittel konsumiert haben sollen. In der Annahme, dass das Fahrzeug trotz einer Fahruntüchtigkeit im Straßenverkehr gefahren werde, machten sich Osnabrücker Polizisten auf die Suche.

Im Rahmen der Fahndung stellte eine Streife den dunkelroten Pkw an der Kreuzung Am Waldzoo/Voxtruper Straße fest und beabsichtigte, die Insassen zu kontrollieren. Kurz vor der Überprüfung verriegelte der Autofahrer die Türen und flüchtete. Dabei rammte der Mercedesfahrer den stehenden Polizeiwagen und setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Voxtruper Straße fort. Ein weiterer Streifenwagen nahm auf der Iburger Straße die Verfolgung auf. Der Flüchtige missachtete mehrere rote Ampeln, fuhr zeitweise in den Gegenverkehr und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. Trotz wiederholter Anhaltesignale setzte der Autofahrer die Fahrt in Richtung der Straße Im Nahner Feld fort.

Im Kreuzungsbereich Am Schölerberg/Schäferskamp verlor der Flüchtige in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und blieb in der Berme stehen. Dort konnten die drei Insassen (22J., 26J., 30J.) durch die eingesetzten Kräfte widerstandslos festgenommen werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mercedes bereits einige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Auch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren entwendet. Der 22 Jahre alte Autofahrer verfügte nicht über eine gültige Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Im Fahrzeuginneren wurden Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie ein griffbereit mitgeführtes Messer aufgefunden und sichergestellt.

Eine anschließende Durchsuchung mehrerer Kontaktadressen brachte keine weiteren Betäubungsmittel zum Vorschein. Die Insassen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen die Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie weiterer verkehrs- und strafrechtlicher Delikte. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Fahrweise des Mercedes beobachtet haben oder durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2515 zu melden.

