Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W./Natrup Hagen: Ticketautomat am Bahnhof erneut völlig zerstört - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag (1 Uhr) wurde die Polizei über einen beschädigten Ticketautomaten am Bahnhof in Natrup Hagen informiert. Ein Zeuge hatte zuvor einen lauten Knall gehört. Kurz darauf nahm der Mitteiler eine dunkle Limousine wahr, die sich vom Tatort entfernte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der Automat (Bahnsteig Fahrtrichtung Osnabrück) in der vergangenen Nacht vermutlich durch den Einsatz eines pyrotechnischen Gegenstandes vollständig zerstört. Durch die Beschädigung wurden zudem vier Glasscheiben eines Wartehäuschens in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zum möglichen Diebesgut sind derzeit noch nicht möglich. Eine polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Während des Einsatzes kam es zwischen 01.55 Uhr und 02.10 Uhr zu einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs durch Sperrung der Gleise. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in der Nacht zu Montag im Bereich des Bahnhofs verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der dunklen Limousine geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden. Bereits am 22.12.2025 kam es am Bahnsteig in Fahrtrichtung Münster zu einer gleich gelagerten Tat. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6184438

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell