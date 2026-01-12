PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch auf dem Gelände eines Wertstoffhofes - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend kam es zu mehreren Sachbeschädigungen und zu einem Einbruch auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in der Straße im Gewerbepark im Ortsteil Gesmold. Ein derzeitig unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Bürocontainer und suchte nach Wertsachen. Zudem wurden zwei Strom-Verteilerkästen aufgebrochen. Ob der Täter Diebesgut erlangte, ist bislang unklar. Die Polizei aus Melle nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 05422/92260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren