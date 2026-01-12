Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch auf dem Gelände eines Wertstoffhofes - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend kam es zu mehreren Sachbeschädigungen und zu einem Einbruch auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in der Straße im Gewerbepark im Ortsteil Gesmold. Ein derzeitig unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Bürocontainer und suchte nach Wertsachen. Zudem wurden zwei Strom-Verteilerkästen aufgebrochen. Ob der Täter Diebesgut erlangte, ist bislang unklar. Die Polizei aus Melle nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 05422/92260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell