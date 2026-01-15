Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbrecher treibt nachts in Kloster Oesede sein Unwesen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fanden in Kloster Oesede mehrere versuchte und vollendete Diebstähle statt. Zwischen Mitternacht und 05:30 Uhr hat ein unbekannter Täter mehrere Gartenhäuser und Garagen in den Straßen Im Hainghof und Klosterstraße teilweise gewaltsam geöffnet und zudem Kennzeichenpaare von zugelassenen Autos entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat der Unbekannte aus den Gartenhäuser und Garagen keine Beute erlangt. Gegen 04:30 Uhr meldete eine Anwohnerin einen versuchten Einbruch und alarmierte die Polizei. Kurz zuvor hatte die Frau den Täter auf frischer Tat beobachtet und vom Grundstück vertrieben. Der Fremde flüchtete in unbekannte Richtung und konnte von Fahndungskräften nicht mehr angetroffen werden. In diesem Zusammenhang wurde den Polizisten ein verdächtiger dunkler Kleinwagen gemeldet, der gegen 04.30 Uhr in der Klosterstraße parkte. Möglicherweise besteht zwischen den Taten und dem Auto ein Zusammenhang. Die Ermittler aus Georgsmarienhütte bitten nun um Hinweise zu dem Täter, den Taten und dem verdächtigen Fahrzeug. Hinweise werden unter 05401/83160 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell