POL-GT: Polizeieinsatz in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Mittwochvormittag (21.01., 09.30 Uhr) unterstützte die Polizei im Rahmen einer Amtshilfe an einem Wohnhaus im Ortsteil Loxten. Zwei Jugendliche sollten in eine Fachklinik gebracht werden.

Im Zuge des Einsatzes zogen sich zwei Jugendliche in das Haus zurück. Eine Kontaktaufnahme zu ihnen war nicht möglich. Zwischenzeitlich befanden sich beide auf dem Hausdach des Einfamilienhauses. Der Bereich rund um das Haus wurde abgesperrt. Durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos wurden beide gegen 11.00 Uhr unverletzt im Haus angetroffen. Gefahren für Personen im Umfeld bestanden nicht.

