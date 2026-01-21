PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Mittwochvormittag (21.01., 09.30 Uhr) unterstützte die Polizei im Rahmen einer Amtshilfe an einem Wohnhaus im Ortsteil Loxten. Zwei Jugendliche sollten in eine Fachklinik gebracht werden.

Im Zuge des Einsatzes zogen sich zwei Jugendliche in das Haus zurück. Eine Kontaktaufnahme zu ihnen war nicht möglich. Zwischenzeitlich befanden sich beide auf dem Hausdach des Einfamilienhauses. Der Bereich rund um das Haus wurde abgesperrt. Durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos wurden beide gegen 11.00 Uhr unverletzt im Haus angetroffen. Gefahren für Personen im Umfeld bestanden nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 13:34

    POL-GT: Polizist bei Einsatz an der Brockhäger Straße verletzt

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Im Zuge einer Unterstützung eines Gerichtsvollziehers kam es am Dienstagmittag (20.01., ab 12.45 Uhr) zu einem Polizeieinsatz an der Brockhäger Straße in einem Wohnhaus. Die Mitte 40-jährige Bewohnerin begegnete den Beamten unmittelbar aggressiv und schrie herum. Sie sperrte sich zunächst gegen die Räumung der Wohnung. Sie spuckte und schlug um sich. Dabei verletzte sie einen ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:52

    POL-GT: Hausbrand an der Wilhelmstraße

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (20.01., 03.00 Uhr) brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelmstraße. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein Kiosk. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Bewohner des Hauses befanden sich zu dem Zeitpunkt bereits im Freien. Personen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer im Erdgeschoss aus. Das ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:47

    POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl in Rheda-Wiedenbrück

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Eine Frau und ein Mann klauten im vergangenen November (19.11.) Kaffee aus einer Drogerie am Klingelbrink. Fotos der beiden Tatverdächtigen sind jetzt zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden. Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/192104 Hinweise und Angaben zu den Personen auf den Bildern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren