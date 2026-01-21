Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Dienstag (20.01., 17.00 Uhr - 19.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Von-Lippe Straße ein.

Die Einbrecher gingen ein Fenster an, um in das Haus zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räume. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

