Polizei Bielefeld

POL-BI: Haushaltsgeräte gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Dienstag, 20.01.2026, wurde die Polizei über einen Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus am Naheweg informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Waschmaschine, einen Trockner, eine Mikrowelle, einen Computer und einen Bildschirm stahl ein Einbrecher aus einem Kellerverschlag, den er aufgebrochen hatte. Den Einbruch beging der unbekannte Täter zwischen 11:00 Uhr am Freitag, 16.01.2026, und 08:00 Uhr am Dienstag, 20.01.2026. Anschließend entkam der unbekannte Täter mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung.

Derzeit liegen zwei mögliche Beschreibungen von Männern vor, die am Samstag im Haus gesehen wurden. Ob es sich um einen oder um zwei Täter handelt, ist bislang unklar.

Ein Bewohner teilte der Polizei mit, dass ein unbekannter betrunkener Mann bei ihm geklingelt und sich nach einer Frau erkundigt hätte. Er soll etwa 165 cm groß gewesen sein und blond-braune Haare haben. Er trug einen langen Mantel. Ein anderer Bewohner gab an, dass er am Samstag gegen 17:00 Uhr einen etwa 30 Jahre alten Mann mit einem ungepflegten Erscheinungsbild bemerkt habe.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

