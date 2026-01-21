Polizei Bielefeld

POL-BI: Positiver Drogentest trotz fehlendem Konsum

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstag, 20.01.2026, verlief der Drogenvortest eines jungen Mannes positiv. Er behauptete, noch nie Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Gegen 13:25 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Zimmerstraße einen Volvo. Während des Gesprächs mit dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus Spenge, entstand bei den Beamten der Verdacht auf vorangegangenen Drogenkonsum des Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Test reagierte positiv auf den Konsum von Marihuana. Der 19-Jährige stritt gegenüber den Beamten ab, je Drogen genommen zu haben.

Eine Ärztin entnahm dem polizeibekannten Fahrzeugführer im Krankenhaus eine Blutprobe. Bis zum Abbau der Drogenwirkung wurde ihm die weitere Fahrt mit Kraftfahrzeugen untersagt.

