POL-BI: Zehn Fenster an Schule beschädigt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Wochenende, 16.01.2026 bis 19.01.2026, beschädigten Unbekannte zehn Fensterscheiben einer Realschule an der Straße Wintersheide. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagmorgen entdeckte der Hausmeister den entstandenen Schaden und verständigte die Polizei. Noch am Freitag, 16.01.2026, 22.00 Uhr, waren die zehn aneinandergereihten Scheiben auf der Rückseite des Gebäudes unversehrt.

Hinweise zu der Sachbeschädigung und verdächtigen Personen nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

