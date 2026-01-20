Polizei Bielefeld

POL-BI: Kollision mit geparktem Lkw

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Montagabend, 19.01.2026, kollidierte eine Autofahrerin aus Unachtsamkeit mit einem Lkw auf der Hillegosser Straße. Die Fahrerin und ein Kind erlitten leichte Verletzungen. Ein Schaden von rund 15000 Euro entstand.

Gegen 07:30 Uhr befuhr eine 34-jährige Bielefelderin mit einem VW Passat die Hillegosser Straße in Richtung Bechterdisser Straße. Im Bereich zwischen der Straße Krähenwinkel und der Bechterdisser Straße fuhr sie dann einem am Seitenstreifen geparkten Lkw auf. Die Fahrerin gab gegenüber den alarmierten Polizisten an, dass es zum Unfall kam, weil sie abgelenkt gewesen sei.

Die Frau und ein im Auto befindliches Kind erlitten leichte Verletzungen. Das Kind wurde für weitere Untersuchungen in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Die Frau begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. Am Lkw entstand ein leichter Sachschaden. Der Einsatz war um 08:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell