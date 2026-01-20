PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Kollision mit geparktem Lkw

POL-BI: Kollision mit geparktem Lkw
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Montagabend, 19.01.2026, kollidierte eine Autofahrerin aus Unachtsamkeit mit einem Lkw auf der Hillegosser Straße. Die Fahrerin und ein Kind erlitten leichte Verletzungen. Ein Schaden von rund 15000 Euro entstand.

Gegen 07:30 Uhr befuhr eine 34-jährige Bielefelderin mit einem VW Passat die Hillegosser Straße in Richtung Bechterdisser Straße. Im Bereich zwischen der Straße Krähenwinkel und der Bechterdisser Straße fuhr sie dann einem am Seitenstreifen geparkten Lkw auf. Die Fahrerin gab gegenüber den alarmierten Polizisten an, dass es zum Unfall kam, weil sie abgelenkt gewesen sei.

Die Frau und ein im Auto befindliches Kind erlitten leichte Verletzungen. Das Kind wurde für weitere Untersuchungen in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Die Frau begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. Am Lkw entstand ein leichter Sachschaden. Der Einsatz war um 08:30 Uhr beendet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:09

    POL-BI: Täter bestellen Taxi und werden von Polizisten überrascht

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Montag, 19.01.2026, half ein Taxifahrer Polizisten dabei, einen Schläger zu überführen, der ihn zuvor ins Gesicht geschlagen hatte. Der Taxifahrer wurde gegen 01:45 Uhr in die Carl-Hoffmann-Straße gerufen. An der Einmündung zur Ziegelstraße machten drei Männer auf sich aufmerksam. Als er neben der Gruppe anhielt und die Fensterscheibe öffnete, schlug ihn ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 04:02

    POL-BI: Aktueller Polizeieinsatz am Bahnhof Paderborn

    Bielefeld (ots) - HC / Bielefeld- Paderborn- Montagnacht, 19.01.2026, führte die Polizei einen größeren Polizeieinsatz am Paderborner Bahnhof durch. Gegen 22:00 Uhr ging bei der Bundespolizei Paderborn ein Drohanruf ein. Unter Leitung der Polizei Bielefeld wurde mit Unterstützung der Polizei Paderborn und der Bundespolizei das Bahnhofsgelände einschließlich des integrierten Hotels unverzüglich geräumt und ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:41

    POL-BI: Zwei Versuche Sicherheitsschranken zu umgehen - U-Haft

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Am Freitagnachmittag, 16:01.2026, scheiterte ein Ladendieb mit einem Versuch, gestohlene Waren unentdeckt aus einem Modegeschäft in der Innenstadt zu transportieren. Kurz zuvor hatte er Waren in einem Sportgeschäft entwendet. Er trat mittlerweile wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr die U-Haft an, während sein Mittäter, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren