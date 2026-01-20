PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter bestellen Taxi und werden von Polizisten überrascht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Montag, 19.01.2026, half ein Taxifahrer Polizisten dabei, einen Schläger zu überführen, der ihn zuvor ins Gesicht geschlagen hatte.

Der Taxifahrer wurde gegen 01:45 Uhr in die Carl-Hoffmann-Straße gerufen. An der Einmündung zur Ziegelstraße machten drei Männer auf sich aufmerksam. Als er neben der Gruppe anhielt und die Fensterscheibe öffnete, schlug ihn einer der Personen unvermittelt ins Gesicht.

Der Taxifahrer fuhr davon, verständigte die Polizei und beschrieb die drei Personen über den Notruf. Eine hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung machte zwei Männer ausfindig, die sich in Tatortnähe aufhielten und auf die die Beschreibungen passten. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung gegen die beiden Verdächtigten, einen 21-jährigen Lagenser und einen 20-jährigen Bielefelder, beide mit irakischer Staatsbürgerschaft.

Gegen 02:30 Uhr meldete sich der Taxifahrer erneut bei der Polizei, da er in den Walkenweg bestellt wurde und sich die Adresse in der Nähe des Tatorts befand. Die eingesetzten Polizeibeamten sprachen sich mit dem Taxifahrer ab und trafen zeitgleich mit ihm am verabredeten Ort ein.

Tatsächlich warteten dort die Tatverdächtigen der Körperverletzung auf den Taxifahrer. Der Bielefelder konnte den Schläger im Beisein der Polizei nun eindeutig identifizieren. Es handelte sich um einen 22-Jährigen, der in Pforzheim gemeldet ist und ebenfalls die irakische Staatsbürgerschaft besitzt. Seine beiden Begleiter waren den Polizisten aus der vorangegangenen Kontrolle bereits bekannt.

