POL-BI: Aktueller Polizeieinsatz am Bahnhof Paderborn

HC / Bielefeld- Paderborn- Montagnacht, 19.01.2026, führte die Polizei einen größeren Polizeieinsatz am Paderborner Bahnhof durch.

Gegen 22:00 Uhr ging bei der Bundespolizei Paderborn ein Drohanruf ein.

Unter Leitung der Polizei Bielefeld wurde mit Unterstützung der Polizei Paderborn und der Bundespolizei das Bahnhofsgelände einschließlich des integrierten Hotels unverzüglich geräumt und abgesperrt. Der Bahnverkehr musste für die Zeit der Einsatzmaßnahmen gestoppt werden.

Die anschließende Durchsuchung des Bahnhofsgeländes mit Diensthunden nach Sprengkörpern verliefen negativ, so dass der Bahnverkehr anschließend wieder aufgenommen werden konnte.

Nach der derzeitigen Einschätzung handelt es sich um eine gezielte Falschinformation. Es bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr für Reisende und Unbeteiligte. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

