POL-BI: Aktueller Polizeieinsatz am Bahnhof Paderborn
Bielefeld (ots)
HC / Bielefeld- Paderborn- Montagnacht, 19.01.2026, führte die Polizei einen größeren Polizeieinsatz am Paderborner Bahnhof durch.
Gegen 22:00 Uhr ging bei der Bundespolizei Paderborn ein Drohanruf ein.
Unter Leitung der Polizei Bielefeld wurde mit Unterstützung der Polizei Paderborn und der Bundespolizei das Bahnhofsgelände einschließlich des integrierten Hotels unverzüglich geräumt und abgesperrt. Der Bahnverkehr musste für die Zeit der Einsatzmaßnahmen gestoppt werden.
Die anschließende Durchsuchung des Bahnhofsgeländes mit Diensthunden nach Sprengkörpern verliefen negativ, so dass der Bahnverkehr anschließend wieder aufgenommen werden konnte.
Nach der derzeitigen Einschätzung handelt es sich um eine gezielte Falschinformation. Es bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr für Reisende und Unbeteiligte. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell